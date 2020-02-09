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Dünya

Sabine Kasırgası Almanya'yı etkisi altına almaya başladı

Almanya'da etkili olmaya başlayan Sabine Kasırgası hava ve demir yolu ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Cüneyt Karadağ   | 09.02.2020
Sabine Kasırgası Almanya'yı etkisi altına almaya başladı

Berlin

Alman Meteoroloji Dairesi, daha fazla etkisinin artması beklenen Sabine Kasırgası'na karşı vatandaşları uyardı.

Kasırga nedeniyle FC Köln - Mönchengladbach maçı ertelendi, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarındaki 350'den fazla uçuş iptal edildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Kuzey Denizi kıyısına tren seferlerinde, Norddeich ve Emden’den Oldenburg üzerinden Leipzig istikametine giden trenler seferlerinde de aksamalar yaşandı, bazı hatlardaki ulaşım tamamen iptal edildi.

Hızı saatte 110 kilometreye çıkması beklenen Sabine Kasırgası nedeniyle Köln, Düsseldorf, Neuss ve Leverkusen'deki okullar yarın tatil edildi.

Kasırga'nın pazartesi gece saatlerinde etkisinin azalması bekleniyor.

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