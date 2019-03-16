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Dünya

Azerbaycan'da Nevruz affı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı öncesinde 399 mahkumu affetti.

Ruslan Rehimov   | 16.03.2019
Azerbaycan'da Nevruz affı

Bakü

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, mahkum ailelerinin, kamu baş denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiğini belirtti. 

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumiyet süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak anayasanın ilgili maddeleri uyarınca af kararını imzaladığını kaydetti.

Genelgede, aralarında Gürcistan, Rusya, Çin, Hindistan, Kamerun, Nijerya ve Özbekistan gibi ülkelerden yabancı mahkumların da bulunduğu 399 kişinin ismine yer verildi.

Şükrü Trabzonlu (51) adlı bir Türk vatandaşının da affedilenler arasında olduğu ve genelgede ismi geçen mahkumların kısa sürede salıverileceği açıklandı.

Affedilenler arasında bazı siyasi parti ve insan hakları örgütleri tarafından "siyasi tutuklu" oldukları iddia edilen kişiler de bulunuyor. 

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