Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Antalya'da görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi.
Antalya
Bayramov ve Mirzoyan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar, iki ülke arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın metni üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından normalleşme sürecinin mevcut durumunu müzakere etti.
Açıklamaya göre iki bakan, diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.