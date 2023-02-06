Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini duyurdu.
Bakü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.
- Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
- İçişleri Bakanı Soylu: 6'nın üzerinde 6 deprem var, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgeye gideceğiz
Açıklamada, talimat gereği ilk olarak 370 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.
Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım malzemeleri gönderecek.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hükümete verdiği talimat gereği, çadır ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım uçağı kısa sürede Türkiye'ye hareket edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.