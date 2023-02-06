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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
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Dünya

Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 06.02.2023
Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, talimat gereği ilk olarak 370 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım malzemeleri gönderecek.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hükümete verdiği talimat gereği, çadır ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım uçağı kısa sürede Türkiye'ye hareket edecek.

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