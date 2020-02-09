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Dünya

Azerbaycan sandık başında

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Ruslan Rehimov   | 09.02.2020
Azerbaycan sandık başında Fotoğraf: Resul Rehimov /AA

Bakü

Azerbaycan sandık başında

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı ) 

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor. 

Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor.

Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlar akşam saatlerinde açıklanacak

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.


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