Azerbaycan sandık başında
Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.
Bakü
Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor.
Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor.
Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.
Resmi olmayan ilk sonuçlar akşam saatlerinde açıklanacak
Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.
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