Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıkıyor
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Netanyahu: Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık

Görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planı gereği, Batı Şeria'dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 09.02.2020
Netanyahu: Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti.

Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını iddia etti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

'Filistin haritasını tüm dünya biliyor'

'Filistin haritasını tüm dünya biliyor'

'Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık'

Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı

ABD Başkanı Trump: Demokratlar 'Trump ile geçinememe sendromuna' tutulmuşlar

ABD Başkanı Trump: Demokratlar 'Trump ile geçinememe sendromuna' tutulmuşlar
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 4 Filistinliyi yaraladı
Şi Trump ile koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmasını görüştü

Şi Trump ile koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmasını görüştü