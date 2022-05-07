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Dünya

Azerbaycan, Rus yetkililerin 'biyolojik laboratuvar' iddiasını yalanladı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, bazı Rus yetkililerin Azerbaycan'da üçüncü ülkelerin mali desteğiyle biyolojik araştırma merkezlerinin bulunduğuna dair iddialarını yalanladı.

Ruslan Rehimov   | 07.05.2022
Azerbaycan, Rus yetkililerin 'biyolojik laboratuvar' iddiasını yalanladı

Bakü

Servisten yapılan açıklamada, son dönemlerde Rusya Federasyonu yetkililerince, Azerbaycan'da üçüncü ülkelerin mali desteğiyle biyolojik araştırma merkezlerinin işletilmesi konusunda çeşitli iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Hiçbir kanıt sunulmadan ileri sürülen bu iddiaların Azerbaycan kamuoyunca endişeyle karşılandığı bildirilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Azerbaycan'da bu tür bilim merkezleri hiçbir zaman faaliyet göstermemiştir. Ülke halkının veya komşu ülke vatandaşlarının sağlığına zarar verebilecek hiçbir araştırma yapılmamıştır. Bu tür açıklamaların Azerbaycan'a sorulmadan ortaya atılması talihsiz durumdur. Ortaklık ilişkilerimiz göz önünde bulundurularak karşı tarafın (Rusya) gündeme getirdiği konuyla ilgili somut kanıt sunması halinde araştırmaya hazırız."

Bazı Rus yetkililer, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan'da ABD'nin desteğiyle faaliyet gösteren biyolojik araştırma laboratuvarlarının bulunduğunu öne sürmüştü.

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