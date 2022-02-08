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Dünya

Azerbaycan ordusunun yeni gücü komandolar

Çoğu Türkiye'de eğitim alan, her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda yetiştirilen mavi bereliler, Azerbaycan ordusunun yeni gücü olarak gösteriliyor.

Ruslan Rehimov   | 08.02.2022
Azerbaycan ordusunun yeni gücü komandolar

Bakü

Azerbaycan'da, ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) modeline uygun olarak yeniden yapılandırılması kapsamında oluşturulan komando tugayları, bir taraftan vatani görevlerini sürdürürken bir taraftan eğitim ve tatbikatlarla yetenek ve becerilerini geliştiriyor.

Çoğu Türkiye'de eğitim alan, her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda yetiştirilen mavi bereli komandolar, Azerbaycan ordusunun caydırıcı unsurlarından biri ve yeni gücü olarak gösteriliyor.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasında kurulan, açılışı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 24 Ocak'ta yapılan komando tugayında görev yapan mavi bereliler, zor doğa ve iklim koşullarında yaptıkları eğitimlerde ortaya koydukları üstün performanslarıyla Azerbaycan ordusuna avantaj sağlıyor.

Komandolar, zor şartlara hazırlık için her gün düzenli olarak spor, dağcılık ve tırmanış gibi faaliyetler gerçekleştiriyor. Atış yapılarak hayata geçirilen eğitimler gerçek savaş sahnelerini aratmıyor. Keskin nişancı eğitimi de alan komandolar hedefleri tam isabetle vuruyor.

Araçların gidemeyeceği arazilerde operasyon için eğitilen komandolar sızma, pusu kurma, görünmeden ilerleme ve terörist unsurları etkisiz hale getirme becerilerini, göz dolduran manevralarıyla cesur ve başarılı şekilde ortaya koyuyorlar.

Eğitimlerini sadece dağlık arazilerde değil yerleşim birimlerinde de sürdüren komandolar, evlerde saklanan teröristlerin imhası ve rehinelerin kurtarılması da dahil her türlü senaryoya karşı hazır olmak için eğitiliyor.

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