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Dünya

Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.

Ruslan Rehimov   | 20.05.2019
Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi.

Farklı bölgelerde 10 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve farklı birlikler arasındaki uyumun hangi düzeyde olduğu öğrenilecek.

Hem gündüz hem de gece devam edecek tatbikatta yaklaşık 150 tank ve zırhlı araç, 200 füze ve top sistemi, 35 uçak ve helikopter yer alıyor.

Tatbikat 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

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