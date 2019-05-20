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Dünya

Almanya, ABD-İran geriliminde tarafların söylemlerini sertleştirmemesini istedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul "Söylemlerin sertleşmesine karşıyız." dedi.

Erbil Başay   | 20.05.2019
Almanya, ABD-İran geriliminde tarafların söylemlerini sertleştirmemesini istedi

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, ABD-İran gerilimine ilişkin "Söylemlerin sertleşmesine karşıyız." dedi.

Breul, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı, "İran savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmen sonu olur." açıklamasını değerlendirdi.

İlk önce Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye düzenlenen füze saldırısını açık şekilde kınadıklarını belirten Breul, durumun daha da alevlenmemesi için tüm tarafları ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

"Söylemlerin sertleşmesine karşıyız." diyen Breul, karşılıklı tehditlerin ve söylemlerdeki gerginliğin artmasını uygun bulmadıklarını kaydetti.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmına yeniden başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.

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