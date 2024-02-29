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BJK Teknik Direktörü Fernando Santos, Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya

Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) tatbikat gerçekleştirdi.

Ruslan Rehimov  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat yaptı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği bildirildi.

Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, AKINCI TİHA'ların görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ikmalinin yapılması, hangardan çıkarılması, piste getirilmesi ve havalanması yer aldı.

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