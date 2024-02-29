Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) tatbikat gerçekleştirdi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği bildirildi.
Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, AKINCI TİHA'ların görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ikmalinin yapılması, hangardan çıkarılması, piste getirilmesi ve havalanması yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.