Dolar
31.22
Euro
33.87
Altın
2,034.52
ETH/USDT
3,457.50
BTC/USDT
62,454.00
BIST 100
9,140.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Kurum, Bağcılar’da “Fırıncılar İle Buluşma” programında konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'da Tesla fabrikasının genişleme planı protesto edildi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasını genişletme planı protesto edildi.

Bahattin Gönültaş, Cüneyt Karadağ  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Almanya'da Tesla fabrikasının genişleme planı protesto edildi

Berlin

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istedi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.

Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.

İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Brand Finance'ın Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 basamak yükseldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sis manzaraları
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-9" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
MSB: F-16 Blok-70'in tedariki ve modernizasyona ilişkin "Taslak Teklif ve Kabul Mektubu" Bakanlığımıza ulaştı
İBB Başkan adayı Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi

Benzer haberler

Almanya'da Tesla fabrikasının genişleme planı protesto edildi

Almanya'da Tesla fabrikasının genişleme planı protesto edildi

Sanatçılardan, İsrail’in Venedik Bienali’nden çıkarılması için imza kampanyası

New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor

ABD'de protestocular, kendini ateşe veren Amerikalı askeri ve Gazzeli sivil kayıpları andı

ABD'de protestocular, kendini ateşe veren Amerikalı askeri ve Gazzeli sivil kayıpları andı
New York'ta, Biden'ı protesto eden 50'ye yakın protestocu gözaltına alındı

New York'ta, Biden'ı protesto eden 50'ye yakın protestocu gözaltına alındı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet