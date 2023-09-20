Dolar
26.98
Euro
28.33
Altın
1,930.40
ETH/USDT
1,627.70
BTC/USDT
27,185.00
BIST 100
7,719.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Bakü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rusya Barış Gücüne ait UAZ Patriot aracına ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, ateş sonucu arabadaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede işbirliği içerisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına, Rus Barış Gücü komutanlığına, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletildi.

Açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz

Aliyev: Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi

Kremlin: Ermenistan'ın Rusya suçlamaları dayanaksız, Azerbaycan'ın faaliyetleri kendi topraklarında

Kremlin: Ermenistan'ın Rusya suçlamaları dayanaksız, Azerbaycan'ın faaliyetleri kendi topraklarında
İHA görüntüleri, Ermenistan'ın ağır silahlarını Karabağ'dan çekmediğini kanıtladı

İHA görüntüleri, Ermenistan'ın ağır silahlarını Karabağ'dan çekmediğini kanıtladı
Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bıraktı, antiterör operasyonu durduruldu

Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bıraktı, antiterör operasyonu durduruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet