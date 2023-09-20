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Dünya

Derne'de selden etkilenen bölgenin çevresine çit çekiliyor

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinden en çok etkilenen bölgenin çevresine çit çekilmeye başlandı.

Omar Alothmani, Safiye Karabacak  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Derne'de selden etkilenen bölgenin çevresine çit çekiliyor

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Libya resmi haber ajansı LANA'nın yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Derne'deki yetkililerin, kentte selden en çok etkilenen bölgenin çevresine çit çekmeye başladığı belirtildi.

Haberde, çit çekilerek "cesetleri çıkaran ekiplerin işini kolaylaştırmanın yanı sıra halkın bazı hastalık ve virüslere yakalanmasını engellemenin" amaçlandığı kaydedildi.

Aynı bağlamda Libya Kızılayından bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Libya’nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından görevlendirilen acil durum ve müdahale komitesi, güvenlik güçleriyle işbirliği içinde Derne'de etkilenen bazı mahallelere çok sayıda bariyer yerleştirdi.

Bariyerlerin yerleştirilmesindeki amaç, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak ve çürümüş olabilecek cesetlerden yayılan koku nedeniyle vatandaşların bu mahallelere girişini engellemek.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.

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