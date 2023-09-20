Derne'de selden etkilenen bölgenin çevresine çit çekiliyor
Libya'nın doğusundaki Derne kentinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinden en çok etkilenen bölgenin çevresine çit çekilmeye başlandı.
Trablus
Libya resmi haber ajansı LANA'nın yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Derne'deki yetkililerin, kentte selden en çok etkilenen bölgenin çevresine çit çekmeye başladığı belirtildi.
- AA ekibi Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı'nı görüntüledi
- 'İklim değişikliği Libya'daki sel felaketini 50 kat daha olası hale getirdi'
- Libya'da selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü
- Libya'daki sel afetinden kurtulanlar zor günleri aşmaya çalışıyor
- Libya'nın doğusundaki hükümet selin en çok etkilediği Derne'de karantina uygulayacak
- Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Haberde, çit çekilerek "cesetleri çıkaran ekiplerin işini kolaylaştırmanın yanı sıra halkın bazı hastalık ve virüslere yakalanmasını engellemenin" amaçlandığı kaydedildi.
Aynı bağlamda Libya Kızılayından bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Libya’nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından görevlendirilen acil durum ve müdahale komitesi, güvenlik güçleriyle işbirliği içinde Derne'de etkilenen bazı mahallelere çok sayıda bariyer yerleştirdi.
Bariyerlerin yerleştirilmesindeki amaç, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak ve çürümüş olabilecek cesetlerden yayılan koku nedeniyle vatandaşların bu mahallelere girişini engellemek.
Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 17, 2023
Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden etkilenen Derne kenti havadan görüntülendi https://t.co/aKcJwVUBll pic.twitter.com/EEhUw2pWHp
Libya'daki sel felaketi
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.