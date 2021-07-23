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Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışmalar yaşanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile sınırda çatışma yaşandığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 23.07.2021
Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışmalar yaşanıyor Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Bakü

Savunma Bakanlığının açıklamasında, sınırın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel saatle 16.00 sıralarında aynı istikamette çatışmalar başlamış, Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

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