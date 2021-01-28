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Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 28.01.2021
Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı

Moskova

Dağlık Karabağ'da görevli Rus unsurların komutanı Rüstem Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı bir esirin Bakü’ye, Ermeni beş esirin ise Erivan’a gönderildiğini açıkladı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 10 Kasım’da karşılıklı esir değişimini de içeren anlaşma imzalanmıştı.

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