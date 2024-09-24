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Dünya

Azerbaycan Hava Yolları İsrail'e uçuşlarını durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu.

Ruslan Rehimov  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Azerbaycan Hava Yolları İsrail'e uçuşlarını durdurdu

Bakü

AZAL'dan yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi.

Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.

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