Azerbaycan Hava Yolları İsrail'e uçuşlarını durdurdu
Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu.
Bakü
AZAL'dan yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.
Açıklamada, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi.
Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.