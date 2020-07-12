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Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 12.07.2020
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. 

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.




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