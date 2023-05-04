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Azerbaycan Devlet Televizyonunun arşivi TİKA ve TRT'nin katkılarıyla dijitalleştirilecek

Azerbaycan Devlet Televizyonunun (AZTV) arşivi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) destekleriyle dijital ortama aktarılmaya başlandı.

Ruslan Rehimov  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Azerbaycan Devlet Televizyonunun arşivi TİKA ve TRT'nin katkılarıyla dijitalleştirilecek Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Yayın hayatına 1956'da başlayan kanalın 67 yıllık arşivinin dijitalleştirilmesi için TİKA tarafından alınan cihazlar, AZTV'ye hibe edildi. AZTV, arşivin dijitalleştirilmesi için ekip oluştururken TRT de kanala bu konuda eğitim desteği sağladı.

AZTV'de, arşivin dijital ortama aktarılmasına ilişkin etkinlik düzenlendi. AZTV Genel Müdürü Rövşen Memmedov'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz, TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç ve Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Editörü Tolga Özgenç ile AZTV çalışanları katıldı.

Etkinlik kapsamında AZTV arşivinin bulunduğu bina gezildi, Memmedov konuklara kurumunun faaliyetleri ve arşiv hakkında bilgi verdi.

Sonrasında yapılan toplantıda konuşan Memmedov, Orta Asya ve Kafkaslar'da en güçlü arşive sahip olduklarını, bu arşivin dijital ortama taşınmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin temellerinden birini, medya ve enformasyon alanındaki iş birliğinin oluşturduğunu vurgulayan Memmedov, "Bu attığımız adım, global anlamda iki kardeş halk ve devletin ilişkileri açısından önemli ve stratejik adımdır." dedi.

Memmedov, arşivlerine "Kızıl (altın) fon" ismini verdiklerini belirterek "Altın, onu kullanabildiğinde değerlidir. Biz şimdiye kadar bunu kullanamıyorduk fakat şimdi kullanacağız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de arşivin dijitalleştirilmesini arzu ediyor. Yakın gelecekte biz bu arşiv görüntülerinin kullanılacağı yeni bir kanal da oluşturabiliriz. Türk kanallarının, özellikle TRT'nin tecrübesinden faydalanmalıyız." ifadelerini kullandı.

AZTV'nin AA ile işbirliklerinden de bahseden Memmedov, AA'nın kendilerine dron çekimi ve fotoğrafçılık hususunda eğitim vereceğini bildirdi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Yılmaz, AZTV arşivinin dijitalleşmesi projesinde yer almaktan heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

Yılmaz, "TİKA olarak misyonumuz, Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler arasındaki muhtelif alanlardaki işbirliklerini geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik faaliyet ve projelerde bulunmaktır. Azerbaycan ve Türkiye'nin medya alanındaki işbirliklerini geliştirmeye yönelik de bugüne kadar TRT ve AA ile pek çok proje gerçekleştirdik. Bu projemiz ise uzun soluklu ve çok boyutlu bir proje. Müthiş bir arşiv dijitalleştirilecek. İkinci aşamada ise dijital ortama aktarılan filmlerin ses ve görüntülerinin iyileştirilmesi yapılacak. Bu konuda da TRT'nin katkıları olacak." diye konuştu.

TRT Azerbaycan Temsilcisi Akkoç da AZTV'yi adeta kendi kurumları olarak gördüklerini dile getirdi.

Akkoç, AZTV'deki gelişim ve ekip ruhunun kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini, TRT olarak kardeş kuruma katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın konuyu yakından takip ettiğini söyleyen Akkoç, Sobacı'nın selamlarını ve "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Toplantı sonunda Memmedov, Yılmaz ve Akkoç, AZTV, TİKA ve TRT'nin 5 yıllık işbirliğine ilişkin protokole imza attı.

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