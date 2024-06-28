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Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Salih Özcan takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar aldı.

Ruslan Rehimov  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan kararnameye göre Aliyev, ülkenin yasama organı Milli Meclisi feshetti.

Kasımda yapılması planlanan genel seçimler, 1 Eylül'de düzenlenecek.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisin kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine göndermişti. Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna karar vermişti.

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