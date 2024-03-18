Dolar
32.30
Euro
35.17
Altın
2,159.14
ETH/USDT
3,520.60
BTC/USDT
66,873.00
BIST 100
8,732.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya’da Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi'de Nevruz ateşini yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi'de Nevruz ateşini yaktı.

Ruslan Rehimov  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi'de Nevruz ateşini yaktı

Bakü

Aliyev, Karabağ bölgesinin en büyük kenti olan Hankendi'de Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslendi.

Azerbaycan halkının Nevruz Bayramı'nı kutlayan Aliyev, artık 4 yıldır Nevruz ateşini işgalden kurtarılan bölgelerde yaktığını, bunun da büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Aliyev, 6 ay önce gerçekleştirilen ve 24 saatten az süren antiterör operasyonu sonucu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam sağlandığını hatırlattı.

İşgalden kurtardıkları bölgelerde imar ve ihya çalışmaları yaptıklarını, insanların ata yurtlarına dönmeye başladığını belirten Aliyev, "Antiterör operasyonu ile Ermenistan'ın arkasında hangi güç durursa dursun yolumuzdan dönmeyeceğimizi, istediğimizi elde edeceğimizi bir kez daha gösterdik ve başardık." dedi.

Aliyev, yıllarca toprakları işgalden kurtarmak için çalıştıklarını ve hazırlandıklarını, bu süreçte ekonomik bağımsızlık elde ettiklerini vurgulayarak "Bugün Azerbaycan, politikası tamamen bağımsız ve yalnızca Azerbaycan halkının çıkarlarına ve iradesine dayanan dünyadaki ender ülkelerden biridir." diye konuştu.

İşgal döneminde orduyu güçlendirdiklerini ve milli ruha sahip gençlik yetiştirdiklerini bildiren Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladık, uluslararası hukuku yerine getirdik ve ulusal onurumuzu yeniden kazandık. Bugün özgür bir halk olarak yaşıyoruz, inşa ediyoruz ve sonsuza kadar bu topraklarda yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkının bayramını Hankendi'de kutlamanın büyük mutluluk olduğunu vurgulayan Aliyev, konuşmasını, "2. Karabağ Savaşı'nın ardından hepimiz gururla yaşıyoruz. Adaleti yeniden tesis ettiğimiz, topraklarımızı işgalcilerden kurtardığımız, gücümüzü gösterdiğimiz için hepimiz gurur duyuyoruz. Bundan sonra herkes bizi hesaba katmalıdır, aksi takdirde kendileri pişman olacaktır." şeklinde tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 81 ilimizi en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği" iddiasını yalanladı
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümden başka çare yok
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: İsrail projeyle çizilmiş bir devlettir
Ankara'da aynı gün 5 farklı olayda, 6 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi'de Nevruz ateşini yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi'de Nevruz ateşini yaktı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Bayramov: Ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, tarım, yüksek teknolojiler ve turizm alanlarındaki projeleri müzakere ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız
GÖRÜŞ - Ermenistan dış politikasında eksen kayması mı yaşanıyor?

GÖRÜŞ - Ermenistan dış politikasında eksen kayması mı yaşanıyor?
Dünyada Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Dünyada Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet