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Dünya

Azerbaycan BRICS'e katılmak istiyor

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini açıkladı.

Ruslan Rehimov  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Azerbaycan BRICS'e katılmak istiyor

Bakü

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamada, Gafarova'nın Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen BRICS Parlamento Forumu'na katılarak konuşma yaptığı bildirildi.

Gafarova, uluslararası sistemin etkinliğinin sağlanması için ilişkilerin karşılıklı yarar ile saygı temelinde kurulması gerektiğini ve gerçek çok taraflılığın güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın hem ikili ilişkilerinde hem de çok taraflı formatlarda diyaloğu, işbirliğini ve dayanışmayı teşvik ettiğini belirten Gafarova, "Bu ilkeler aynı zamanda BRICS'in öncelikleridir. Azerbaycan, BRICS'e katılma arzusunu dile getiriyor." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edilmişti.

Bildiride, Azerbaycan'ın BRICS'e katılma isteği belirtilmiş, Çin'in de bu isteği olumlu karşıladığı kaydedilmişti.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 30'dan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.

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