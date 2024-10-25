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Dünya

Azerbaycan, AB'ye nota verdi

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosunda Azerbaycan karşıtı karar kabul edilmesi nedeniyle Avrupa Birliğine (AB) nota verdi.

Ruslan Rehimov  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Azerbaycan, AB'ye nota verdi

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunda 24 Ekim'de kabul edilen Azerbaycan karşıtı karar ve bu karar için yapılan müzakerelerde seslendirilen mesnetsiz ve taraflı görüşler nedeniyle AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'nun bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen kararın ve seslendirilen fikirlerin Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, bu husustaki notanın Büyükelçi Michalko'ya iletildiği belirtildi.

Michalko'ya, AB'nin çeşitli kurumları aracılığıyla Azerbaycan'a yönelik sürdürülen karalama kampanyasının, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldıran, içişlerine müdahale eden açıklama ve adımların Ermenistan'da intikamcılığı teşvik ettiği ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, Azerbaycan'ın AB ile ilişkilerini uluslararası hukuk norm ve ilkeleri, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak yarar temelinde kurduğu belirtilerek, karşı tarafa bu temel ilkelere ciddi şekilde uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, AB'den, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahale eden, bölgede barış ve istikrara zarar veren önyargılı adımlardan kaçınılması talep edildi.

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