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Dünya

Azad Keşmir Cumhurbaşkanı'ndan 'Keşmir gündemden düşmemeli' mesajı

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, "Hint hükümeti dünyanın salgına yoğunlaşmasını fırsat bilerek Keşmirlilere baskı kurmaya devam ediyor. Bu zor dönemde dahi Keşmir dünyanın gündeminden düşmemeli." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 20.04.2020
Azad Keşmir Cumhurbaşkanı'ndan 'Keşmir gündemden düşmemeli' mesajı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de etnik temizlik ve soykırım uygulandığını belirterek, "Hint hükümeti dünyanın salgına yoğunlaşmasını fırsat bilerek Keşmirlilere baskı kurmaya devam ediyor. Bu zor dönemde dahi Keşmir dünyanın gündeminden düşmemeli." dedi.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinin paylaştığı görüntülü açıklamada Han, İslam dünyasına Keşmir konusunda gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü geçen yıl aldığı kararla kaldırdığını hatırlatan Han, Türkiye, Malezya, İran, Katar, Suudi Arabistan ve İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) birçok gazeteci, aktivist ve parlamenterin Cammu Keşmir'de insan hakları ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi sürdürdüğüne işaret eden Han, "Hint hükümeti dünyanın salgına yoğunlaşmasını fırsat bilerek Keşmirlilere baskı kurmaya devam ediyor, Keşmirlilere test yapmayı reddediyor ve onları tedavi etmiyor. Bu zor dönemde dahi Keşmir dünyanın gündeminden düşmemeli." dedi.

Hindistan'ın uluslararası toplumca tartışmalı toprak kabul edilen Keşmir'in bir bölümünde kendi toprakları gibi hareket ettiğini söyleyen Han, bölgenin Müslüman demografisini değiştirmek için Cammu Keşmir'e Hinduların yerleştirildiğine dikkati çekti.

Cammu Keşmir'de etnik temizlik ve soykırım uygulandığını dile getiren Han, "Lütfen insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı adım atın, sesinizi Pakistan ve Keşmir için yükseltin." diye konuştu.

Han, Hindistan'ın Keşmir'de yaptıklarını örtbas etmek için Pakistan'a suçlamalarda bulunduğunu ifade etti.

Pakistan'ın Kovid-19 hastalarını Keşmir'e ve Hindistan'a gönderdiği ve teröristleri Hindistan'a geçirdiği iddialarını yalanlayan Han, "Hiçbir kanıt, işaret ve şahit yok. Kendi savaş suçlarını, insanlığa karşı işledikleri suçları ve işgallerini gizlemek için yalan söylüyorlar." ifadelerini kullandı.


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