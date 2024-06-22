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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avusturya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 38 bine yakın Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'ye saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

Aşkın Kıyağan  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Avusturya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan - AA

Viyana

Parlamento binası önünde toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma son", "Gazze'ye özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Martin Weinberger, her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de Filistin’in sesini duyurmak ve 260 gündür süren "soykırıma" karşı durmak için parlamento önünde toplandıklarını ifade etti.

Weinberger, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarının derinleşerek devam ettiğini, her geçen gün kötüleşen durumu dünyanın izlediğini söyledi.

Batılı hükümetlerin aksine halkların Filistin'i desteklediğini, her başkentte milyonlarca insanın Gazze için sokaklara indiğine dikkati çeken Weinberger, bazı Batılı ülkelerin de Filistin'i devlet olarak tanıdığının altını çizdi.

Weinberger, "İsraillilerin işgaline, Filistinlilerin topraklarının çalınmasına, soykırıma, demokratik hakların sınırlanmasına, insan haklarının ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı yürütülen Filistin direnişinin bir insanlık hakkı olduğunu biliyoruz." dedi.

Filistinliler için eşitlik ve yaşam imkanının elde edilmesi için direnişin kaçınılmazlığına dikkati çeken Weinberger, "Çok açıkça ifade ediyoruz ki apartheidın yaşam hakkı yoktur. Sömürgeciliğin yaşam hakkı yoktur. Soykırım hiçbir şekilde var olamaz. Bu nedenle her ne olursa olsun susmayacağız ve bu soykırımı önlemek için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Burada yapılan konuşmaların ardından göstericiler, şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak, Avrupa Birliği (AB) Evine yürüdü.

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