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Dünya

Avusturya’da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar 2 çocuğun ölümüne yol açtı

Avusturya’nın güneyinde yer alan Karintiya ve Tirol eyaletlerinde kötü hava ve şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalan 2 çocuk, hayatını kaybetti.

Aşkın Kıyağan   | 18.08.2022
Avusturya’da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar 2 çocuğun ölümüne yol açtı

Burgenland

Kızıl Haç’tan yapılan açıklamada, Karintiya eyaletine bağlı Wolfsberg bölgesinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, burada bulunan Aziz Andraer Gölü'nde yüzen 2 çocuğun fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalarak öldüğü, göldeki çok sayıda kişinin de yaralandığı vurgulandı.

Öte yandan şiddetli rüzgar ve fırtına, bölgeye elektrik sağlayan kaynakların zarar görmesine yol açtı.

Avusturya Demiryolları (ÖBB), Karintiya, Steiermarkt ve Tirol eyaletlerine tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Bu bölgeye elektrik sağlayan güç kaynağının hasar gördüğü, bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Meteoroloji ve Jeodinamik Merkezinden yapılan açıklamada da ülkenin güneyinde etkili olan olumsuz havanın diğer bölgeleri de etkileyeceği, bölgede şiddetli fırtınaların saatte 139 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

Bölgede halihazırda devam eden çeşitli festivallere de olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

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