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Dünya

Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

Avusturya'da sosyal medyada yayılan bir paylaşımda, bir Avusturyalının başörtülü bir kadına sözlü ve fiziki ırkçı saldırıda bulunması tepkilere neden oldu.

Aşkın Kıyağan   | 01.04.2019
Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

Viyana

Başbakan Sebastian Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden, olayın görüntülerinin yer aldığı haberi paylaşarak, "Kesinlikle kınadığım iğrenç bir saldırı. Avusturya'da tüm dinlerin saygı ve barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden saldırgana tepki göstererek, mağdurla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Öte yandan, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Kurz’un paylaşımını da eleştirerek, ülkede artan İslam düşmanlığını aşırı sağcı hükümetin tetiklediğini ifade etti.

Saldırıya maruz kalan başörtülü kadın tarafından çekilen görüntülerde, Avusturyalı yaşlı bir kadının, Avusturya doğumlu Müslüman kadına ırkçı ağır hakaretler ve fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor.

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