Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.53
BIST 100
93,259.58
Altın
1,292.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den yerel seçim açıklaması

AB Komisyonu Sözcüsü Kocijancic, Türkiye'de yerel seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yerel demokrasiye olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Yusuf Hatip   | 01.04.2019
AB'den yerel seçim açıklaması

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oy kullanma işlemleri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunan Kocijancic, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye'de seçimleri takip etmek için bulunan Avrupa Konseyi'nin gözlemci heyetinin ilk değerlendirmelerini dikkate aldıklarını belirten Kocijancic, nihai sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?

Benzer haberler

'Türkiye'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinde çizilmemiştir'

'Türkiye'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinde çizilmemiştir'

'Yeni Zelanda'daki saldırı İslam'a karşı düşmanca politikaların sonucudur'

'Herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var'

Seçimin merak edilenleri

Seçimin merak edilenleri

'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz'

'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda'daki terör saldırısına Avrupa'nın sesi çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda'daki terör saldırısına Avrupa'nın sesi çıkmadı