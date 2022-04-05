Dolar
14.72
Euro
16.15
Altın
1,927.62
ETH/USDT
3,519.70
BTC/USDT
46,595.00
BIST 100
2,335.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avusturya Başbakanı Nehammer, Ukrayna’yı ziyaret edecek

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in birkaç gün içerisinde Ukrayna’ya gideceği ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği bildirildi.

Aşkın Kıyağan   | 05.04.2022
Avusturya Başbakanı Nehammer, Ukrayna’yı ziyaret edecek

Viyana

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in ileriki günlerde Ukrayna'yı ziyaret edeceği, güvenlik nedeniyle seyahate ilişkin detay paylaşılmayacağı belirtildi. Nehammer’ın, ziyaret kapsamında Zelenskiy'le bir araya geleceği aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna’yı siyasi ve insani açıdan en iyi şekilde desteklemek için bu seyahatin yapılmak istendiği kaydedildi.

Ülkedeki Rus diplomatlar

Bu arada, Ukrayna’nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesi sonrasında İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı üzerine, muhalefetteki Yeni Avusturya Partisi (NEOS) de Dışişleri Bakanlığından benzer yönde adım atması talebinde bulundu.

Parti Genel Sekreteri Douglas Hoyos, yaptığı açıklamada, "Eğer Rus diplomatlar burada Putin’in yalanlarının propagandasını yapıyorsa ya da Ukrayna’daki savaş suçlarını inkar ediyorlarsa bunun sert sonuçları olmalıdır." ifadesini kullandı.

Hoyos, ülkedeki Rus diplomatların sayısının asgari düzeye indirilmesi gerektiğini savundu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı

Benzer haberler

Avusturya Başbakanı Nehammer, Ukrayna’yı ziyaret edecek

Avusturya Başbakanı Nehammer, Ukrayna’yı ziyaret edecek

Zelenskiy: Buça'da yapılanlar soykırımdır ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin ile 'normale dönüş' olmayacağını söyledi

ANALİZ - Batı ittifakı ve Türkiye'nin rolünü yeniden düşünmek

ANALİZ - Batı ittifakı ve Türkiye'nin rolünü yeniden düşünmek
Kırılan kolu savaş nedeniyle tedavi edilemeyen Ukraynalı kadın Çorum'da sağlığına kavuştu

Kırılan kolu savaş nedeniyle tedavi edilemeyen Ukraynalı kadın Çorum'da sağlığına kavuştu
Ukrayna'ya dönemeyen turist ailelere mahalleli kanat gerdi

Ukrayna'ya dönemeyen turist ailelere mahalleli kanat gerdi