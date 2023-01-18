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TBMM Başkanı Şentop'tan helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya başsağlığı diledi.

Aynur Ekiz   | 18.01.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna halkının acısını yürekten paylaştığını belirten Şentop, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

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