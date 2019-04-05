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Dünya

Avusturya Başbakanı Kurz: Neonazi faaliyetlere tahammülüm yok

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Kimlikçiler Hareketi sözcüsünün ortaya çıkartılan yaptıkları tiksindirici. Avusturya’nın Başbakanı olarak Neonazi faaliyetlere tahammülüm yok." dedi.

Aşkın Kıyağan   | 05.04.2019
Avusturya Başbakanı Kurz: Neonazi faaliyetlere tahammülüm yok

Viyana

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Kimlikçiler Hareketi" Sözcüsü Martin Seller'in bir Sinagoga ırkçı saldırıda bulunmasının ortaya çıkartılması üzerine, "Kimlikçiler Hareketi sözcüsünün ortaya çıkartılan yaptıkları tiksindirici. Avusturya'nın Başbakanı olarak Neonazi faaliyetlere tahammülüm yok." dedi.

Başbakan Kurz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşırıcılığın her türüyle kararlı şekilde mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurz, ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Seller’in bir Sinagoga üzerinde gamalı haç sembolü bulunan etiket yapıştırmasını "tiksindirici" olarak tanımlarken, "Avusturya’nın Başbakanı olarak Neonazi faaliyetlere tahammülüm yok." ifadesini kullandı.

Kleine Zeitung gazetesinde yer alan haberde, ırkçı Seller’in 2006’da bir Sinagoga üzerinde Nazi sembolü gamalı haç bulunan bir etiket yapıştırdığı, bu durumun emniyet güçleri tarafından tespit edilerek, Seller’e Yahudi Mezarlığı'nda 100 gün çalışma cezası verildiği belirtildi.

Geçen ay Başbakan Kurz tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda’da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avusturalyalı teröristle Seller’in arasında bir bağlantı olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla biliniyor. Avusturya'da Müslümanlara ait çok sayıda kurum ve kuruluşa yönelik ırkçı içerikli pankart ve yazılarla saldırıda bulunan aşırı sağcı oluşum, Avrupa'nın "göçmenler ve Müslümanlardan arındırılmasını" savunuyor.

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