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Dünya

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı

Avustralya'nın güneydoğusunda günlerdir etkili olan şiddetli yağışın binlerce evi sular altında bıraktığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 17.10.2022
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı

Ankara

Avustralya Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, yaptığı açıklamada, sellerden en çok etkilenen Victoria eyaletinde bazı bölgelerin "ciddi su baskınları" ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Eyaletteki durumun ciddi olduğuna dikkati çeken Watt, yaklaşık 34 bin evin sular altında kalmış olabileceğini ifade etti.

Ülkenin güneydoğusundaki binlerce kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Victoria Eyalet Acil Durum Servisi yetkilisi Tim Wiebusch, hafta sonu Campaspe Nehri'nin taşmasıyla Rochester kasabasının yüzde 85'inin sular altında kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haftalarda, Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde iki kişinin, meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybettiği, iki kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

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