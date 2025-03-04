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Dünya

Avustralya'nın Sydney kentinde yeni açılan camiye saldırı tehdidi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "ırkçılık ve Müslüman karşıtlığı"nın tolere edilmeyeceğini belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Avustralya'nın Sydney kentinde yeni açılan camiye saldırı tehdidi

Ankara

Avustralya'nın Sydney kentinde yeni açılan bir camiye saldırı tehdidinde bulunuldu.

ABC News'in haberine göre, "Australian Islamic House" adlı grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sydney'deki camiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı tehdidinde bulunulduğu açıklandı.

Paylaşımda saldırganın, 2019'da Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırının aynısını yapmakla tehdit ettiği belirtildi.

New South Wales (NSW) Eyaleti Başbakanı Chris Minns, söz konusu paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada, polisin olayı soruşturduğunu bildirerek, "NSW hükümeti ve polisi, bu konuyu çok ciddiye almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Albanese'den tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Sydney'deki bir camiye saldırı tehdidi yapıldığı haberini aldığını kaydetti.

Bu "iğrenç durumun Avustralya'da yeri olmadığını" vurgulayan Albanese, sorumluların adalet karşısına çıkması gerektiğini dile getirdi.

Albanese, "Irkçılık ve Müslüman karşıtlığı tolere edilmeyecek." ifadesini kullandı.

Christchurch saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırı öncesi Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayınlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

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