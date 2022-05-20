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Dünya

Avustralya'da maymun çiçeği virüsünün ilk vakası görüldü

Avrupa'da ve ABD'de yayılan maymun çiçeği virüsünün ilk vakası Avusturalya'nın Victoria eyaletinde de tespit edildi.

Mehmet Alaca   | 20.05.2022
Avustralya'da maymun çiçeği virüsünün ilk vakası görüldü

Ankara

Eyaletin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kişinin 16 Mayıs'ta Melbourne'e dönmeden önce hafif semptomlar geçirdiği ve tıbbi yardım istediği bildirildi.

Açıklamada hastanın testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği kaydedildi.

Ayrıca, New South Wales eyaleti Sağlık Bakanlığı da Avrupa'dan dönen 40'lı yaşlardaki bir kişinin söz konusu virüs ile uyumlu semptomlar nedeniyle evde izole edildiğini bildirdi.

Yakın zamanda İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Fransa ve Kanada'da virüs vakaları tespit edildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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