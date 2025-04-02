Dolar
37.92
Euro
41.01
Altın
3,129.90
ETH/USDT
1,883.50
BTC/USDT
85,230.00
BIST 100
9,589.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'da Kovid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı yayılıyor

Avustralya'da Kovid-19 virüsünün yeni "LP.8.1" varyantının giderek yayıldığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Avustralya'da Kovid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı yayılıyor

Ankara

SBS News'in haberine göre, Avustralya'da ilk olarak Temmuz 2024'te saptanan Kovid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı gittikçe yayılıyor.

Buna göre "LP.8.1", ülkenin New South Wales (NSW) eyaletinde Kovid-19 vakaları arasında en baskın üçüncü varyant haline geldi.

"LP.8.1" semptomlarının, dolaşımdaki diğer varyantlara kıyasla "daha şiddetli görünmediği" belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ocakta, küresel bazda yayılım göstermesi gerekçesiyle "LP.8.1" varyantını "izleme altına aldığını" bildirmişti.

Avustralya'da bu yıl yaklaşık 45 bin yeni Kovid-19 vakası kaydedildi ve yaklaşık 260 kişi virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması
Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarparak durabildi, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Bayram tatilinin ilk 4 günü trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
İmamoğlu İnşaat'ın Beylikdüzü'ndeki villa projelerindeki usulsüzlükler, inceleme raporlarına girdi

Benzer haberler

Avustralya'da Kovid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı yayılıyor

Avustralya'da Kovid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı yayılıyor

Avustralya, ABD'nin yardımları kestiği Pasifik ve Güneydoğu Asya'ya dış yardımları arttıracak

Avustralyalı hastayı 105 gün hayatta tutan titanyum kalp, Japonların "MagLev" uzmanlığıyla üretilmiş

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet