Euro
9.37
Dolar
7.66
BIST 100
1,384.43
Altın
1,876.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Avustralya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türü saptandı

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi.

Fuat Kabakcı   | 21.12.2020
Avustralya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türü saptandı Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABC News’in haberine göre ülkedeki Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti yerel hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye hava yolu seferiyle dönen iki yolcuda görüldüğünü belirtti.

Yolcuların testlerinin pozitif çıktığı kaydedilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kovid-19'un söz konusu bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı saptanmıştı.

Hindistan, İngiltere'den ülkeye yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu

Öte yandan Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre Hindistan, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türü nedeniyle bu ülkeden hava yolu seferlerini durdurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "İngiltere'de yaşanan mevcut durum göz önünde bulundurularak, Hindistan hükümeti, İngiltere'den yapılacak uçuşların 31 Aralık'a kadar askıya alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, seferlerin durdurulma kararının çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceği, o zamana kadar gelen yolcuların teste tabi tutulacağı aktarıldı.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke, art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı
Avustralya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türü saptandı
Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden Avrupa ülkelerine 'kara sınırlarınızı açık tutun' çağrısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Avustralya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türü saptandı

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden Avrupa ülkelerine 'kara sınırlarınızı açık tutun' çağrısı

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden Avrupa ülkelerine 'kara sınırlarınızı açık tutun' çağrısı
Johnson ile Macron Fransa'nın tırlara getirdiği kısıtlamayı görüştü

Johnson ile Macron Fransa'nın tırlara getirdiği kısıtlamayı görüştü
AB Komisyonu Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi

AB Komisyonu Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi