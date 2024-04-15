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Dünya

Avustralya'da kilisede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

Avustralya'nın Sydney kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Irmak Akcan  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Avustralya'da kilisede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

Ankara

9 News'in haberine göre, Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Kilisede ayinin yapıldığı anlarda gerçekleşen bıçaklı saldırıda papaz ve 3 kişi yaralandı.

Canlı yayınlanan ayinde saldırganın papazı bıçakladığı anlar kaydedildi.

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