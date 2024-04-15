Avustralya'da kilisede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Ankara
9 News'in haberine göre, Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi.
Kilisede ayinin yapıldığı anlarda gerçekleşen bıçaklı saldırıda papaz ve 3 kişi yaralandı.
Canlı yayınlanan ayinde saldırganın papazı bıçakladığı anlar kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.