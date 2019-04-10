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Dünya

Avustralya'da çalışanlar ücret artışı için yürüdü

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerine zam isteyen on binlerce Avustralyalı, ülke genelinde gösteri düzenledi.

Recep Şakar   | 10.04.2019
Avustralya'da çalışanlar ücret artışı için yürüdü

Melbourne

Avustralya’da çalışanlar ücret artışı için yürüdü

Avustralya’daki son 30 yılda yaşam standartlarının en düşük seviyelere indiğini belirten çalışanlar ücret artışı, iş güvencesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talepleriyle ülke genelinde gösteri düzenledi. Melbourne kent merkezindeki gösteriye aileleriyle katılan 100 binden fazla protestocu iktidardaki koalisyon hükümetinin uygulamaları aleyhine pankartlar taşıdı. ( Recep Şakar - Anadolu Ajansı )

Avustralya'da çalışanlar son 30 yılda yaşam standartlarının en düşük seviyelere indiği gerekçesiyle ücret artışı, iş güvencesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talepleriyle ülke genelinde gösteri düzenledi.

Sendikalar tarafından başta Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide, Perth, Canberra ve Hobart olmak üzere Avustralya genelinde 14 faklı noktada düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Ülkedeki ücret artışlarını belirleyen endüstri ilişkileri yasalarında değişiklik, ücret artışı, iş güvencesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden çalışanların Melbourne'deki gösterisine katılımın 100 binden fazla olduğu açıklandı.

Melbourne kent merkezindeki sendika binasının önünde aileleri ve çocuklarıyla bir araya gelen farklı iş kollarından protestocular, iktidardaki koalisyon hükümetinin uygulamaları aleyhine sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'un katılarak destek verdiği gösteride sendika yöneticileri, yaptıkları konuşmalarda, son yıllarda hükümetin sosyal haklar üzerinde birçok kesintiye gitmesi nedeniyle çalışanlar ve ailelerinin zor durumda kaldığını söyledi.

Daha sonra "Avustralya'nın ücret artışına ihtiyacı var", "Yasaları değiştirin", "Birlikte güçlüyüz" pankartları eşliğinde yürüyüşe geçen göstericiler sık sık "Sendika, güç" sloganları eşliğinde Victoria Eyalet Parlamentosuna kadar yürüdü.

Avustralya'da adil bir sistem için mücadele ediyoruz

Avustralya Sendikalar Konseyi Başkanı Michele O'Neil, AA muhabirine, eylemin amacı hakkında açıklamada bulundu.

Avustralya'da çalışanların son yıllarda çıkartılan yasaların getirdiği uygulamalar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını dile getiren O'Neil, "Bugün buradayız çünkü Avustralya'da adil bir sistem için mücadele ediyoruz. İşçilerin ücretlerine zam alabilmeleri ve güven içinde çalışmalarını sağlamaya çabalıyoruz. Çok sayıda iş geçici ve güvencesi yok. Kesinlikle kanunları değiştirmemiz lazım. Bunları yapabilmek için de bu hükümetin değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılımın yüksek olduğunu, 170 binden fazla kişinin Melbourne sokaklarına çıktığını belirten O'Neil, sözlerini şöyle tamamladı:

"14 ayrı noktada protestomuz var, sıradan insanlar ve aileler bize katılıyorlar. Çünkü daha adil, güvenli ve iyi ücretli işler için bu hükümetten kurtulacağımızdan emin olmak istiyorlar."

Yaklaşık 3 saat süren ve Melbourne kent merkezindeki birçok caddenin trafiğe kapatılmasına neden olan gösteri olaysız sona erdi.

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