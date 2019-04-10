Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.42
Dolar
5.69
BIST 100
97,845.60
Altın
1,303.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Bin Selman'la görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hacer Başer   | 10.04.2019
ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Bin Selman'la görüştü

Riyad

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, Veliaht Prens Bin Selman'ı telefonla aradı.

Görüşmede, ABD-Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölgedeki istikrar ve güvenlik konuları ele alındı.

Açıklamada, Trump ile Bin Selman'ın ayrıca, "İran tarafından desteklenen ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit eden terörün engellenmesi için gerekli önlemleri" konuştuğu belirtildi.

Görüşmenin, Washington yönetiminin bazı Suud Arabistan vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önceki gün, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suud vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı

Benzer haberler

Morales AA'ya konuştu: Trump Venezuela'da diyaloğu engelliyor

Morales AA'ya konuştu: Trump Venezuela'da diyaloğu engelliyor

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Sisi açıklaması

Rusya soruşturması raporu bir hafta içinde yayımlanacak

Rusya soruşturması raporu bir hafta içinde yayımlanacak
Irak’tan ABD’nin 'İran Devrim Muhafızları' kararı açıklaması

Irak’tan ABD’nin 'İran Devrim Muhafızları' kararı açıklaması
'Trump'ın Golan Tepeleri hediyesi ilhak eğilimini güçlendirdi'

'Trump'ın Golan Tepeleri hediyesi ilhak eğilimini güçlendirdi'