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Dünya

Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, 2023 Quad Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.05.2022
Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak

Melbourne

Hafta sonu kazandığı seçimler sonrası yemin ederek görevine başlayan Avustralya Başbakanı Albanese, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunuyor.

Japon mevkidaşı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'ne katılan Başbakan Albanese, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kişida, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile fotoğrafını paylaşan Albanese, zirvede liderlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Quad'a ve serbest, açık, dirençli bir Hint-Pasifik'e yönelik ortak kararlılığımızı teyit ettik." ifadesini kullanan Albanese, 2023'te Quad zirvesine ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

4 ülkeden oluşan Quad liderlerinin ilk yüz yüze toplantısı Eylül 2021'de Biden'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenmişti.

"Demokrasi yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

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