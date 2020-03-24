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Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8’e çıktı

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Recep Şakar   | 24.03.2020
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8’e çıktı

Queensland


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney Limanı'ndaki Ruby Princess adlı yolcu gemisinde virüs bulaşan kadın yolcu hayatını kaybetti. Geçen hafta limana demirleyen ve 133 yolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen gemiden hastaneye nakledildikten sonra hayatını kaybeden kadın yolcunun 70 yaşında olduğu açıklandı.

Yaşanan son can kaybıyla birlikte Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8’e çıktı. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 1895 olarak kaydedildi.

Avustralya sınırlarını kapattı

Avustralya, Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla, Avustralya vatandaşları, oturma izni olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilere sınırları kapattı.

Ülke içinde de seyahat kısıtlamları uygulanan Avustralya'da bugünden itibaren, süpermarketler, benzin istasyonları, bankalar, eczaneler ve diğer temel hizmetlerin verildiği yerlerin haricindeki iş yerleri kapatıldı.

Sosyal mesafe, karantina ve yeni uygulamaya giren kurallara uyamayanlara hapis ve 11 bin dolardan 20 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

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