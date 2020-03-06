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Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da koronavirüs vakası sayısı 61'e yükseldi

Avustralya’da, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra diğer kent, bölge ve ülkelerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı hızla artıyor.

Recep Şakar   | 06.03.2020
Avustralya’da koronavirüs vakası sayısı 61'e yükseldi

Melbourne

Kovid-19 virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da dün 51 olarak açıklanan vaka sayısı bugün 61’e çıktı.

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde vaka sayısı ise 26’ya yükseldi. Eyaletteki bir okulda öğrenim gören 16 yaşındaki lise öğrencisine yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine, okuldaki faaliyetlere pazartesiye kadar ara verildi.

Batı Avustralya’nın Perth kentindeki hastanede 1 Mart Pazar günü 78 yaşındaki James Kwan ve NSW’de yaşlı bakım evinde virüs kapan 95 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Çin, İran ve Güney Kore’den gelen yabancılara seyahat yasağı uygulayan, İtalya’dan gelenleri ise detaylı tarama testine tabi tutan Avustralya, söz konusu ülkelerden gelen vatandaşlarından iki hafta kendi kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

Yeni Zelanda’da vaka sayısı 4'e çıktı

Auckland’da yaşayan 30 yaşlarındaki bir erkeğe uygulanan testin pozitif çıktığını duyuran Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan hasta sayısının dörde yükseldiğini açıkladı.

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