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Dünya, Koronavirüs

Avustralya Başbakanı Morrison: Avustralya girecek herkes kendini 14 gün tecrit edecek

Avustralya Başbakanı Morrison, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkeye girecek herkesin kendini 14 gün tecrit etmesi şartı getirdiklerini açıkladı.

Recep Şakar   | 15.03.2020
Avustralya Başbakanı Morrison: Avustralya girecek herkes kendini 14 gün tecrit edecek

Melbourne

Başbakan Scott Morrison, Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı.

"Avustralya'ya gelen herkesin 14 gün boyunca kendini tecrit etmeleri gerekecek. Bu çok önemli." diyen Morrison, uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşmalarının da yasaklandığını bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının, video konferans yöntemiyle yapılacağını belirten Başbakan Morrison, söz konusu tedbirlerin gece yarısından itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Morrison'dan "sosyal mesafe" tavsiyesi

Morrison ayrıca, Avustralyalılara diğer insanlarla el sıkışmamayı ve daha fazla “sosyal mesafe” uygulamalarını tavsiye etti.

Kovid-19'dan 3 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, vaka sayısı 250’yi geçti.

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