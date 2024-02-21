Dolar
30.96
Euro
33.42
Altın
2,027.06
ETH/USDT
2,930.90
BTC/USDT
51,600.00
BIST 100
9,342.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakanlar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir’de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Dünya

Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, vatandaşı olduğu Avustralya'ya dönmesinin vaktinin geldiğini belirtti.

Ayşe Doğru  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor

Ankara

Albanese, ABD Radio Sydney'e, İngiltere'deki Yüksek Mahkemede ABD'ye iadesine ilişkin temyiz davası dün başlayan Assange ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili düşüncelerini ABD ve İngiltere'deki en yüksek makamlara ilettiğini aktaran Albanese, "Açıkça yaptığım gibi, özelden de belirttim. Artık yeter, Julian Assange'ın eve dönmesinin vakti geldi." dedi.

Başbakan Albanese, davanın sonucunun lehine sonuçlanması için strateji belirlemek üzere Assange'ın hukuk ekibiyle düzenli görüştüğünü söyledi.

Albanese, hükümet olarak iki ülkeyle de diplomatik yollardan iletişimde olduklarını, bir sonuca ulaşmaya çabaladıklarını vurguladı.

Avustralya Parlamentosu, geçen hafta Avustralya vatandaşı olan Assange'ın ülkesine dönmesine izin verilmesi çağrısı yer alan karar çıkarmıştı.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.​​​​​​​

Yüksek Mahkemedeki temyiz davası, dün başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜED'den depremde vefat eden sigortalıların ailelerine aylık bağlanması talebi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malcolm X için anma mesajı
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 7. gününde sürüyor
Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor

Benzer haberler

Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor

Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için mahkeme önünde gösteri düzenlendi

Avustralya, donanma filosunu 2 katına çıkarmak için 7 milyar dolar harcamayı planlıyor

Avustralya'da İsrail'e F-35 parçaları üreten fabrikayı protesto eden 8 kişi gözaltına alındı

Avustralya'da İsrail'e F-35 parçaları üreten fabrikayı protesto eden 8 kişi gözaltına alındı
WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesine karar verilirse AİHM'ye başvurulacak

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesine karar verilirse AİHM'ye başvurulacak
Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan İsrail'in Refah'a saldırı planının "felaket" olacağı uyarısı

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan İsrail'in Refah'a saldırı planının "felaket" olacağı uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet