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Dünya

Almanya'da geçen yıl mültecilere yönelik saldırılarda iki kat artış kaydedildi

Almanya'da geçen yıl mültecilere ve mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda, önceki yıla göre yaklaşık iki kat artış meydana geldi.

Cüneyt Karadağ  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Almanya'da geçen yıl mültecilere yönelik saldırılarda iki kat artış kaydedildi

Berlin

Neuen Osnabrücker gazetesi, hükümetin, Sol Parti Milletvekili Clara Bünger'in soru önergesine verdiği yanıtı sayfasına taşıdı.

Gazetenin hükümetin yanıtına dayandırılan haberine göre, ülkede 2022'de mültecilere yönelik 1248 saldırı gerçekleşirken 2023 verileri, saldırılarda bir yıl öncesine göre neredeyse iki kat artış olduğunu ortaya koydu. Ülkede 2023'te mültecilere yönelik 2 bin 378 saldırı gerçekleşti.

Geçen yıl mültecileri hedef alan 313'ü şiddet içeren saldırılarda, 219 kişi yaralandı.

Mülteci yurtlarına yönelik 2022'de 70 saldırının gerçekleşen ülkede, bu sayı, 2023'te 180 olarak kayıtlara geçti.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen Bünger, ırkçıların her zaman var olan öfkeyi uygulamaya koymak ve mültecilere saldırmak için kendilerinde cesaret bulmalarının şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

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