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Dünya

Avrupa'yı Hindistan lehine etkilemeyi hedefleyen propaganda ağı tespit edildi

Avrupa'daki karar alıcıları etkilemeyi hedefleyen Hindistan yanlısı sahte internet siteleri ve düşünce kuruluşları ağı tespit edildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 16.12.2019
Avrupa'yı Hindistan lehine etkilemeyi hedefleyen propaganda ağı tespit edildi

Ankara

BBC'nin haberine göre, merkezi Brüksel'de bulunan sivil toplum kuruluşu EU Disinfo Lab, 65 ülkede faaliyet gösteren 265 siteden oluşan ağın koordinasyon içinde hareket ederek, Avrupa'daki karar alıcıları etkilemeyi hedeflediğini ortaya çıkardı. 

EU Disinfo Lab, sitelerin izini sürdüklerinde yollarının Hint şirketi Srivastava Group'a çıktığını bildirdi. Ağın ayrıca Avrupa'da, Pakistan karşıtı lobicilik faaliyetlerinden sorumlu grupları kapsadığı tespit edildi.

Hindistan hükümetiyle bağlantısı olduğuna ilişkin kanıt elde edilemeyen ağın amacının, Hindistan lehine ve Pakistan aleyhine propaganda yapmak olduğuna inanılıyor.

Uzmanlar, İngilizce sahte internet sitelerinin önemli bölümünün, Hindistan'ın lobicilik faaliyetlerine hizmet ettiğini, birçoğunun kendilerini maskelemek için yayın hayatına son vermiş gazetelerin isimlerini kullandığını, bu "zombi" siteler arasında son sayısı 1922'de çıkan "Manchester Times"ın yer aldığını ortaya koydu.

İnternet sitelerinin hepsinin, gerçek haber siteleri gibi görünmek için haber organlarının içeriğini kopyaladığı, "The Times of Geneva"nın, ağdaki en sofistike internet sitesi olduğu ve birçok video içeriği yarattığı belirtildi. "The Times of Geneva"nın faaliyetlerinin, Birleşmiş Milletlerdeki karar alıcıları hedef alıyor gibi göründüğü kaydedildi.

Tüm sitelerin Pakistan karşıtı haberler yaydığı, Hindistan'ın lobicilik faaliyetlerini hizmet edecek biçimde ağ ile bağlantısı bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarından görüş aldığı ifade edildi.

Srivastava Group'un internet sitesinde, şirketin "doğal kaynaklar, temiz enerji, hava sahası, danışma hizmetleri, sağlık, yazılı medya ve yayıncılık" alanlarında menfaatleri olduğu belirtiliyor.

Şirketin alt kuruluşu Uluslararası Tarafsız Çalışmalar Enstitüsünün de sağcı milletvekillerinin ekim ayında Cammu Keşmir'i tartışmalı ziyaretlerine sponsorluk yaptığı da bildirildi.

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