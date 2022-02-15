Dolar
13.65
Euro
15.49
Altın
1,852.37
ETH/USDT
3,100.00
BTC/USDT
44,226.00
BIST 100
2,052.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programına katılıyor Bakan Özer, "Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Avrupa'nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 53 ülkeyi kapsayan Avrupa Bölgesi'nin doğusundaki ülkelerin çoğunda Kovid-19 vaka artışlarının son 2 haftada ikiye katlandığını duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 15.02.2022
Avrupa'nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı

Cenevre

Basın açıklamasında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, örgütün Avrupa Bölgesi'nde salgının son durumunu değerlendirdi.

Kluge, Avrupa Bölgesi'nde şimdiye kadar 165 milyondan fazla vaka görüldüğü ve 1,8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Kovid-19 ölümcül bir hastalık olmayı sürdürüyor." dedi.

Bölgede Kovid-19'un sağlık çalışanları arasında da yayıldığına dikkati çeken Kluge, "Sağlık çalışanlarının enfeksiyon oranı geçen yılın sonunda 30 binlerdeyken son bir ayda 50 binlere yükseldi." şeklinde konuştu.

Kluge, aşılama oranının bazı ülkelerde düşük olduğuna da vurgu yaparak "Bölgede birçok kişi, Kovid-19'a karşı korumasız halde. Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Ukrayna ve Özbekistan'da 60 yaş üstü nüfustan aşılarını tamamlayanların oranı yüzde 40'ın altında." bilgisini paylaştı.

Aynı şekilde Bulgaristan, Gürcistan ve Kuzey Makedonya'da aşısını tamamlayan sağlık çalışanlarının yüzde 40'ın altında olduğunu belirten Kluge, Kovid-19'un Omicron varyantının hızlı yayılımını hala sürdürdüğünün altını çizdi.

Kluge, DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde "sadece bir haftada 25 binin üzerinde kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği" ve "son 2 haftada Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'da vaka artış oranının iki katına çıktığını" belirtti.

Bölge ülkelerine virüsün yayılma hızının neden arttığını inceleme çağrısında bulunan Kluge, her ülkenin aşılama programını hızlandırmak için adım atması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı
DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede
Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu

AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu

Avrupa'nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'u atlattı

Rusya-Ukrayna krizi büyürken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi

Rusya-Ukrayna krizi büyürken gözler tarafların askeri kapasitelerine çevrildi
NATO, 16 Şubat’ta Avrupa’da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek

NATO, 16 Şubat’ta Avrupa’da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek
DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor

DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor