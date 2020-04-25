Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'den tahliye edilen Türk vatandaşları, Gaziantep Havalimanı'na getiriliyor.
logo
Dünya, Libya

Avrupa'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Avrupa ülkelerinden bazı dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da acilen "insancıl ateşkes" sağlanması için çağrıda bulundu.

Şerife Çetin   | 25.04.2020
Avrupa'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Brüksel

Borrell, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ortak yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, Berlin sürecinin katılımcıları olarak ramazan ayının Libya'da ateşkes sağlanması için bir fırsat teşkil edebileceğine işaret edildi.

Birleşmiş Milletler'in "insancıl ateşkes" çağrısının güçlü bir şekilde desteklendiği aktarılan açıklamada, "Ülkede son haftalarda çatışma aralıksız devam ediyor ve Libya halkının acılarını artırıyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, tüm Libya'daki aktörlere müzakerelere dönme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da ateşkes gereksinimini artırdığı kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Kovid-19 ile mücadele için Kosova'ya tıbbi malzeme yardımı
DSÖ: İyileşen Kovid-19 hastalarının ikinci bir enfeksiyondan korunduğuna dair kanıt yok
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi
Çin Kovid-19 salgınının kaynağının soruşturulması çağrılarını reddetti

Benzer haberler

Avrupa'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Avrupa'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Tunus ve Libya'da Kovid-19 vaka sayıları arttı

Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü

AB'den İngiltere'ye müzakere eleştirisi

AB'den İngiltere'ye müzakere eleştirisi
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
İtalya'dan BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısına destek

İtalya'dan BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısına destek