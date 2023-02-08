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Dünya

Avrupa'dan gelen ekipler arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekip   | 08.02.2023
Avrupa'dan gelen ekipler arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor

Cenevre/Varşova

İsviçre'den Hatay'a giden arama kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da çalışmalarını sürdüren İsviçre İnsani Yardım Biriminin 4 kişiyi enkaz altından kurtardığı belirtildi. Kurtarılan kişilerden ikisinin çocuk, diğerlerinin ise genç bir kadın ile erkek olduğu aktarıldı.

Paylaşımda, "Cuma günü sağlık ve konaklama uzmanlarından oluşan ikinci ekip, yardımlarımıza katkı yapacak." denildi.

Öte yandan, İsviçreli uzmanların cuma günü ihtiyaçları değerlendirmek üzere Suriye'ye de gideceği kaydedildi.

Polonya

Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Polonya'dan gelen arama kurtarma ekibinin Adıyaman'ın Besni ilçesinde 10 kişiyi kurtardığını bildirdi.

Bartkowiak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki Polonyalı ekibin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Zamanın çok önemli olduğunun altını çizen Bartkowiak, "Mücadelemiz sonuna kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra 52 askeri sağlık görevlisinin yola çıktığını duyurdu.

Blaszczak, Polonya ordusunun Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Tecrübeli ekiplerimiz Türkiye'ye gidiyor. Türkiye ile dayanışma içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren askerlerin bir kişiyi enkaz altından canlı çıkardığını bildirdi.

Bauer, Avusturyalı askerlerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, askerlerin deprem bölgesindeki çalışmalarına değinerek, durumun çok ciddi olduğunu, askerlerin etkileyici bir çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Van der Bellen, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra çok sayıda evsiz insan için çadır, battaniye ve yiyeceğin temin edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Türkiye ve Suriye uluslararası yardıma ihtiyaç duyuyor, kelimenin tam anlamıyla her dakika önemli." ifadesini kullandı.

Avusturyalıların yardım faaliyetlerinde bulunduğu ve uzaktaki komşularının acısını paylaştığını kaydeden Van der Bellen, dayanışmanın güçlü olmak anlamına geldiğinin ve yardımların sürmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Yunanistan

Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına destek için Yunanistan’dan gelen arama kurtarma ekibi bir kadını daha enkaz altından kurtardı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Hatay’da 5 saatlik çalışmanın ardından 30 yaşındaki kadın Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı arama kurtarma ekibince kurtarıldı.

Enkazdan kurtarılan depremzede, ilk tedavisinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.

Yunan ekip, daha önce de Hatay'da, 50 yaşlarında bir erkek, 7 ve 9 yaşlarında 2 kız çocuğu ile 15 yaşındaki bir genci enkaz altından kurtarmıştı.

İtalya

İtalyan İtfaiyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay’da arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerce 9 saatlik zor çalışma sonucunda enkaz altından 23 yaşında bir gencin çıkarıldığı belirtildi.

İtalyan yardım ekibinin, daha sonra bir genci daha enkazdan çıkardığı kaydedildi.

Hollanda

Hollanda'dan Hatay'a giden kurtarma ekibinin çalışmalarıyla da enkazdan kurtarılanların sayısı 10'a yükseldi.

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