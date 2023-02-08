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Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Dünya

Güney Afrikalı sağlık ve arama kurtarma gönüllüleri Türkiye'ye doğru yola çıktı

Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşları (STK) Hope SA Vakfı ile Gift of Givers'ın gönüllü sağlık ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Murat Özgür Güvendik   | 08.02.2023
Güney Afrikalı sağlık ve arama kurtarma gönüllüleri Türkiye'ye doğru yola çıktı

Johannesburg

Güney Afrikalı arama kurtarma ve sağlık gönüllüleri, bu akşam Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı ve Cape Town Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

Hope SA Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Namritha Sivsanker, AA muhabirine, oluşturdukları 20 kişilik sağlık ve arama kurtarma personeliyle, Türkiye'deki afetzedelerin kurtarılması ve iyileştirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Sivsanker, "Kalbimiz Türk halkıyla. Şu anki yıkımı ve kalp kırıklığını hayal bile edemiyoruz. Acınızı hissedebiliyoruz ve bunun için yardıma geliyoruz. Tanrı'nın birbirimize yardım etmemize ve enkazın altında canlı ve sağlıklı daha fazla insan bulmamıza izin vermesi için dua ediyoruz." dedi.

Toplam 69 gönüllü

Türkiye'ye dün 32 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Gift of Givers ile Güney Afrikalı yardım kuruluşu Servants of Humanity tarafından toplanan insani yardım malzemeleri de 9 gönüllüyle Türkiye'ye ulaştırıldı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ iki günde Cape Town kentinden 8 arama kurtarma gönüllüsünü Türkiye'ye uğurladıklarını belirtti.

Böylece 7-8 Şubat'ta, Güney Afrika'dan Türkiye'ye toplam 69 gönüllü arama kurtarma ve sağlık personeli gönderildi. Gönüllüler THY seferleri ile ücretsiz taşındı.


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